8 خطوات.. ماذا تفعل إذا وجدت عيوبًا في تشطيب شقتك بالإسكان الاجتماعي؟

ماذا قال السيسي للمحافظين الجدد ونوابهم في أول اجتماع؟

كتب - محمد عبدالناصر:

تقدم وزارة الإسكان شقق سكنية كاملة التشطيبات ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية، حيث طرحت الوزراة 11 إعلانًا منذ 2014، ويجرى الآن إجراءات حجز الإعلان الـ12، كما تستمر الوزارة ممثلة في اجهزة المدن الجددية إجراءات استلام الوحدة السكنة ضمن الإعلان الـ8 و9 للحاجزين، كما يوجد وحدات جاهزة للتسليم ضمن الإعلان الـ11 و12 عقب الانتهاء من فترة التقديم.

ومنذ بداية تقديم الحاجزين للأوراق والبيانات وحتى الاستلام يمر طلب الحجز بالعديد من المراحل، والتي تبدأ باستبعاد غير المستوفين للشروط، وعقب هذه المرحلة يتم إعلان المستوفين للشروط أيضًا، ومن هم خارج الأولوية وداخلها في حال وجود إعداد المتقدمين أعلى من الوحدات المطروحة، ثم تأتي مرحلة إرسال الملفات لشركات الاستعلام، من أجل إجراء الاستعلام الميداني على المتقدمين، والتأكد من مطابقة البيانات التي أقرها المتقدم في استمارة الحجز والأوراق التي تقدم بها والمتمثلة في محل الإقامة، ومكان العمل، والدخل الشهرى.

ثم تأتي مرحلة إرسال الملفات للبنوك من أجل الاستعلام الائتماني وتوقيع العقود في البنك، وعقب تخطى المتقدم للحجز هذه المراحل والتأكد من مصداقية البيانات المقدمة تأتي مرحلة استلام شقة الإسكان الاجتماعي، ويقدم مصراوي بعض النصائح الهامة عند الاستلام، واكتشاف أي أعيوب في تشطيبات الوحدة السكنية:

1. لا يوقع الحاجز على محضر استلام الوحدة إلا بعد معاينتها والتأكد من أن أعمال التشطيبات.

2. يمكن إحضار فني لمراجعة أعمال الكهرباء والمياه والنوافذ والأبواب وأنها بحالة جيدة تصلح للاستخدام.

3. حال وجود أي مشكلة أو عيب يتم إبلاغ جهاز المدينة عن شركة المقاولات المسئولة.

4. إذا وجد الحاجز أي عيوب في ااتشطيبات لابد أن لا يوقع على محضر الاستلام حتى يتم إصلاح هذه المشاكل.

5. يتم تعيين مهندس مسؤول للإشراف على أعمال الإصلاح ولابد من التواصل معه باستمرار للتأكد من جودة الإصلاحات.

6. في حالة عدم الاستجابة من الجهاز أو المديرية يتم تقديم العميل بشكوى رسمية للصندوق موثقة بصور للوحدة السكنية.

7. إذا كانت المشكلة مستمرة سيتم مخاطبة الجهاز لإصلاح العيوب أو تغيير الوحدة للعميل بنفس ميزة التخصيص.

8. عقب تأكدك من معالجة كافة الملاحظات يتم التوقيع على محضر الاستلامن واستلام خطابات المياه والكهرباء والغاز.​