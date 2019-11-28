لحاجزي الإسكان الاجتماعي.. 10 مهام للشركة المسؤولة عن صيانة العمارات
كتب - محمد عبدالناصر:
تسلمت شركة التعمير لصيانة الإسكان الاجتماعي ودار مصر، التابعة لهيئة المجتمعات المجتمعات العمرانية، أول مشروع إسكان اجتماعي بمدينة الشروق.
وقال المهندس كمال فهمي، رئيس الشركة، إن المهام الموكلة للشركة كالتالي:
- أعمال النظافة الداخلية للعمارات.
- تنظيف الأرصفة.
- تنظيف المناور لكل عمارة.
- صيانة مواسير الصرف والمياه لكل عمارة.
- تفريغ صناديق القمامة.
- إنارة العمارات الداخلية والخارجية.
- استبدال زجاج الشبابيك والسلالم وزجاج ابواب المداخل الرئيسية إذا تعرضت للكسر.
- سقية سقف العمارة بالأسمنت اللباني مرة واحدة سنويًا.
- على الحاجزين تقديم شكواهم بأرقام الهاتف المعلنة في جهاز المدينة.
-
283
-
118
-
81
-
74
-
73
-
52
-
36
-
34
-
33
-
29
-
23
-
21
-
20
-
20