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لحاجزي الإسكان الاجتماعي.. 10 مهام للشركة المسؤولة عن صيانة العمارات

02:06 ص الخميس 28 نوفمبر 2019
لحاجزي الإسكان الاجتماعي.. 10 مهام للشركة المسؤولة عن صيانة العمارات

الإسكان الاجتماعي

كتب - محمد عبدالناصر:

تسلمت شركة التعمير لصيانة الإسكان الاجتماعي ودار مصر، التابعة لهيئة المجتمعات المجتمعات العمرانية، أول مشروع إسكان اجتماعي بمدينة الشروق.

وقال المهندس كمال فهمي، رئيس الشركة، إن المهام الموكلة للشركة كالتالي:

- أعمال النظافة الداخلية للعمارات.

- تنظيف الأرصفة.

- تنظيف المناور لكل عمارة.

- صيانة مواسير الصرف والمياه لكل عمارة.

- تفريغ صناديق القمامة.

- إنارة العمارات الداخلية والخارجية.

- استبدال زجاج الشبابيك والسلالم وزجاج ابواب المداخل الرئيسية إذا تعرضت للكسر.

- سقية سقف العمارة بالأسمنت اللباني مرة واحدة سنويًا.

- على الحاجزين تقديم شكواهم بأرقام الهاتف المعلنة في جهاز المدينة. ​

الإسكان الاجتماعي صيانة العمارات دار مصر هيئة المجتمعات العمرانية

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