أكثر الكلمات إنتشاراً

طارق عامر مشروعات بورسعيد اختناقات أسوان مهرجان القاهرة السينمائي سد النهضة ممالك النار احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

"الإسكان" تعتمد مخطط مخطط استراتيجي لقريتين بالقليوبية

01:38 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
"الإسكان" تعتمد مخطط مخطط استراتيجي لقريتين بالقليوبية

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب ـ يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عدها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 780 لعام 2019، بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لقريتي (كوم أشفين ـ كفر عليم) بمحافظة القليوبية طبقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية مع مراعاة الحد الأقصى للارتفاعات الوارد بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع الواردة بالجدول المرفق بهذا القرار.

وجاء نص القرار كالتالي:

الإسكان1الإسكان2

وزارة الإسكان مخطط استراتيجي لقريتين القليوبية

الخبر التالى:

التعليم: التعاقد مع ٢٣٥٦ معلم كدفعة أولى
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:"أوبن بوك".. "التعليم" تعلن مواعيد امتحانات أولى وثانية ثانوي