"الإسكان" تعتمد مخطط مخطط استراتيجي لقريتين بالقليوبية

كتب ـ يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عدها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 780 لعام 2019، بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لقريتي (كوم أشفين ـ كفر عليم) بمحافظة القليوبية طبقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية مع مراعاة الحد الأقصى للارتفاعات الوارد بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع الواردة بالجدول المرفق بهذا القرار.

وجاء نص القرار كالتالي: