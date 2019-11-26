وكيل "نقل البرلمان": باعة القطارات الجائلين يشكلون خطرًا على السلامة العامة

كتب- أحمد علي:

قال النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن تزايد ظاهرة الباعة الجائلين دون أي رقابة على وجودهم خاصة في قطارات الوجه القبلي، يؤدي لمزيد من الأزمات والمشكلات، مضيفًا أن هذا قد يشكل خطرًا على السلامة العامة.

وأوضح وكيل "نقل البرلمان"، أن الباعة الجائلين لجئوا للبيع في القطارات والمترو، هربًا من أي تكاليف إضافية أو رسوم، نتيجة عدم امتلاكهم رأس المال اللازم لمشروع قانوني لكسب الرزق والعمل، ما يتطلب البحث عن حلول ملائمة لظروفهم المعيشية والمادية، لافتًا إلى أن الباعة الجائلين داخل القطارات ظاهرة موجودة منذ عقود طويلة، لكن دون حل جذري.

وأشار البرلماني، إلى أن القطارات المكيّفة مجهزة بعربات بوفيه لخدمة الركاب، والقطارات المميزة والمطورة فهناك أكشاك على جميع محطات وقوف القطارات، مشيرًا إلى أن انتشار الباعة الجائلين لم يحقق للهيئة سوى المشكلات والأزمات، وأن الحل يكمن في منحهم تراخيص للبيع داخل القطارات مقابل التزامهم بدفع أية رسوم ضريبية تفرض عليهم ومسئوليتهم عن سلامة المواد الغذائية المباعة للركاب، لطمأنة الراكب للشراء منهم داخل القطار.

وأضاف أن هذه الظاهرة تحتاج إلى عمل أسواق منظمة لهؤلاء الباعة، ودراسة مقترحات تخص هذه الظاهرة للتعرف بشكل أقرب للواقع عن الأزمات التي تحدث نتيجة الظاهرة، ومواجهتها، وضمان نجاح المقترحات المقدمة في هذا الشأن.​