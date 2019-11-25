وزير الأوقاف لمصراوي: 12 سيدة في عضوية "الأعلى للشئون الإسلامية"

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوزارة معنية بقضايا المرأة ودورها المجتمعي ومواجهة العنف بكل صوره وأشكاله.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، الاثنين، أن ما تحقق للمرأة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي نقلة حقيقية في تمكين المرأة، وقد تم تكريم إحدى الواعظات من الرئيس هذا العام، في احتفالية المولد النبوي الشريف.

وأضاف وزير الأوقاف" دفعنا بـ12 سيدة في عضوية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وترأست الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، عضو مجلس النواب، إحدى لجان المجلس لأول مرة في تاريخه.

كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، حددت يوم 25 نوفمبر «اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة»، بهدف رفع الوعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة حول العالم مثل الإغتصاب والعنف المنزلي وغيره من أشكال العنف المُتعددة.