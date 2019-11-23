السيسي: العاصمة الإدارية تستخدم أحدث تكنولوحيا وصلت لها الإنسانية

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الحكومة المصرية مقبلة على بناء مصر الرقمية في خلال الأشهر المقبلة: "بالفعل بدأنا في ميكنة الخدمات الحكومية في بورسعيد وخلال الـ36 شهرًا القادمة سنعمم هذه التجربة على مصر كلها".

وعقب الرئيس السيسي على حديثه خلال مؤتمر "أفريقيا 2019"، اليوم السبت، قائلًا: "الدكتور عمرو اتكلم بشكل فني أكتر لكن عايز أقول اللي إحنا بنعمله في مصر إيه، لما جينا قولنا نعمل العاصمة وفوجئنا إن كتير من الناس في مصر مكانتش مستوعبة الفكرة، قولنا هنعمل دولة جديدة بنبني ونعيد صياغة الدولة المصرية ونعمل ميكنة كاملة وقواعد بيانات شغالين فيها من 3 سنوات ونصف".

وتابع الرئيس: "علشان لما الحكومة الذكية تتنقل نقلل من الوقت والأخطاء البشرية، أنا متصور بنجاحنا في تنفيذ ده والانتقال للعاصمة بالشكل ده هيبقى فيه سيرفرات عملاقة شغالة عقل الدولة المصرية على أحدث تكنولوحيا وصلت لها الإنسانية، صحيح إحنا مستوردين للتكنولوجيا دي لكن نسعى للاستفادة من التطور العالمي في هذا المجال في بناء قدرة دولة تعمل بكفاءة أحدث كثيرًا مما كانت عليه".