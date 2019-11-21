السياحة: انطلاق أولى رحلات العمرة الاثنين المقبل رسمياً

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة، انطلاق أولى رحلات العمرة للعام الهجري الحالي 1441، يوم الاثنين المقبل، في أعقاب تشغيل بوابة العمرة المصرية.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار الضوابط المنظمة لموسم العمرة التي وضعتها وزارة السياحة، والتي تكفل قيام الوزارة بأداء دورها الرقابي لضمان حقوق المعتمرين المصريين وتوفير كافة سبل الراحة والأمان لهم أثناء أداء المناسك إلى جانب الحفاظ على حقوق شركات السياحة المصرية.

قال أحمد إبراهيم، المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية والمتحدث الرسمي باسم البوابة، أن شركات السياحة المنفذة لبرامج العمرة العام الحالي والبالغ عددها 1833شركة ستبدأ في تسجيل البيانات الخاصة بالبرامج والمعتمرين على البوابة من اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر الجاري وحتى نهاية موسم العمرة للعام الحالي 1441.

وأشار الى أنه تم وضع الضوابط الفنية لعمل المنظومة والتي تتمثل في قيام شركات السياحة بتوثيق عقودها مع الوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية إلكترونيًا على البوابة الجديدة وبالتنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، حيث تمنح وزارة السياحة الشركات اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة.

وأوضح أنه من خلال التطبيق التليفونى "استغاثة" SOS المتصل بالبوابة يمكن للمعتمر أن يتقدم باستغاثة أو شكوى، حيث يتيح هذا التطبيق التواصل مع المشرف أو الوزارة أو الشركة المنظمة للبرنامج بما يكفل حل المشكلة التى يتعرض لها المعتمر في أسرع وقت.

يٌذكر أن وزارة السياحة بالتعاون مع غرفة شركات السياحة قد أعلنت عن بوابة العمرة المصرية فى يوليو الماضى، والتى تعد المنصة الإلكترونية المصرية لتنظيم رحلات العمرة، حيث صدر قرار بإنشائها من دولة رئيس مجلس الوزراء برقم 1782 لسنه 2019، وذلك من منطلق حرص الدولة على مواكبة التطور التكنولوجى في قطاع السياحة الذى يعد الآن عنصرا هاما في كافة المجالات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وهو ما يتسق مع محور الإصلاح المؤسسى ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة والخاص بالحج والعمرة والذى يهدف إلى الإشراف والمتابعة الدقيقة لموسم الحج والعمرة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاحه.