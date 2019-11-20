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منضم لهيئة معادية.. الحكومة تقرر إسقاط الجنسية المصرية عن شاب فلسطيني

07:57 م الأربعاء 20 نوفمبر 2019
منضم لهيئة معادية.. الحكومة تقرر إسقاط الجنسية المصرية عن شاب فلسطيني

الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء

كتب ـ يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإسقاط الجنسية المصرية عن المواطن الفلسطيني سامر نظير نصار ماضي، من مواليد فلسطين بتاريخ 25/4/1986.

وبحسب القرار الذي حمل رقم 37 لعام 2019، فإن إسقاط الجنسية عن المواطن الفلسطيني يأتي لإقامته العادية خارج البلاد وانضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة.

وجاء نص القرار كالتالي:

قرار مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي الجريدة الرسمية مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية

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