منضم لهيئة معادية.. الحكومة تقرر إسقاط الجنسية المصرية عن شاب فلسطيني

كتب ـ يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإسقاط الجنسية المصرية عن المواطن الفلسطيني سامر نظير نصار ماضي، من مواليد فلسطين بتاريخ 25/4/1986.

وبحسب القرار الذي حمل رقم 37 لعام 2019، فإن إسقاط الجنسية عن المواطن الفلسطيني يأتي لإقامته العادية خارج البلاد وانضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة.

وجاء نص القرار كالتالي: