"مصر للطيران" الناقل الرسمي لضيوف مهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة- أ ش أ:

ترعى الشركة الوطنية مصر للطيران، مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ41، التي من المقرر أن تنطلق اليوم الأربعاء على خشبه المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وأكد بيان للشركة أنها ستقوم بتوفير كل التسهيلات اللازمة للضيوف القادمين من نجوم العالم العربي والأجانب للمشاركة بفعاليات المهرجان، مشيرا إلى أن مصر للطيران هي الناقل الرسمي لضيوف المهرجان.

يذكر أن الدورة الـ 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، من المقرر أن تنطلق اليوم وتستمر حتى 29 نوفمبر الجاري، وتشهد عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.​