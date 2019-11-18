نداء بالاسم.. البرلمان يصوت اليوم على قانون إجراءات الطعن

كتب- أحمد علي:

يصوت مجلس النواب، اليوم الاثنين، نداء بالاسم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

جاء ذلك وفق تصريحات للدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الأحد، والتي قال فيها إن المجلس سيأخذ التصويت نداء بالاسم على مشروع القانون في الجلسة العامة للمجلس التي ستعقد في تمام الساعة العاشرة صباح الاثنين، كون هذا المشروع سيتم تطبيقه بأثر رجعي.

ووافق مجلس النواب في جلسته العامة في 7 أكتوبر الماضي، على مجموع مواد مشروع القانون، وأعلن رئيس المجلس إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته.