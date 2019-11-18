مروان يكشف جهود استعراض ملف حقوق الإنسان المصري في الأمم المتحدة

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، إن نجاح مصر في استعراض ملف حقوق الإنسان الخاص بها، أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، يعود لأهمية شبكة العلاقات الدولية التي تحققت في مجال حقوق الإنسان، بقياده الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار مروان إلى أن حرص الدول الأعضاء على حضور الجلسة الخاصة بمصر، يعكس ثقل الدولة المصرية ومكانتها في المجتمع الدولي، مضيفًا أن استعراض الوفد المصري للتقرير كان محل إشادة وتقدير من 80% من الدول المشاركة.

وقال مروان في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أمس الأحد، إن جلسة استعراض تقرير مصر في المراجعة الدورية الشاملة، شهدت تفاعلًا إيجابيًا من قبل الدول الأعضاء، ما يدل على الإلمام بما تم من جهود وإنجازات في سبيل دعم وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، خلال السنوات الخمس الماضية.

وتابع مروان: "استعرضت مصر يوم 13 نوفمبر الجاري تقريرها الدوري في إطار المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، بعد إعداد تقرير واعد في إطار عملية تشاورية كاملة بين كافة الجهات المعنية، وتم مناقشة ومتابعة ما تحقق بشأن ما قامت به مصر للنهوض بحقوق الإنسان، ورصد ما تحقق على أرض الواقع من جهود وإنجازات على مدار 5 سنوات في الحقوق الاجتماعية والثقافية، واحترام حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة وشئون اللاجئين والهجرة واحترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، ونشر ثقافة احترام حقوق الإنسان".

وأشار إلى أنه جرى عقد 4 لقاءات دبلوماسية على هامش فعاليات الجلسات، مع ممثلي دول عدم الانحياز والمجموعات العربية والأفريقية والأوربية، لبيان الحقيقة وكشف الزيف الذي تروج له الجماعة الإرهابية، ولعرض محددات مصر الأساسية في دعم حقوق الإنسان.

وأضاف: "أننا أكدنا اهتمام الدولة بالاتفاقيات والمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والإيمان بدور المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وإدراك أهمية التواصل مع كافه المنظمات الدولية الحقوقية وغير الحقوقية، لبيان حقيقة الأوضاع على أن يكون ذلك مقرون بقواعد المهنية".

وقال: "وفد مصر حرص على الرد على الأسئلة التي وردت إليه من بعض الدول وكان محل إشادة وتقدير من نحو 80% من الدول، كما تلقت مصر 372 توصية في إطار تبادل النصائح والخبرات بين الدول الأعضاء".