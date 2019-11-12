الجمعة.. وزير الأوقاف ومحافظة المنوفية يفتتحان مسجد "فؤاد" بقويسنا

كتب– محمود مصطفى:

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، الجمعة المقبلة، مسجد فؤاد بمدينة قويسنا.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الأوقاف، القيادات الدعوية بمحافظة المنوفية، صباح الجمعة المقبلة، قبيل أن يلقي خطبة الجمعة حول "الإسلام سلوك وعمل.. نماذج من حياة التابعين".

ومن المقرر أن ينقل التلفزيون المصري شعائر صلاة الجمعة على الهواء مباشرة، من مسجد فؤاد بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية.

ويحضر شعائر صلاة الجمعة، الشيخ أحمد عبدالمؤمن وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، والدكتور حسام الشتيحي مدير أوقاف قويسنا، والدكتور أحمد مهدي نصار إمام وخطيب مسجد فؤاد.

وأقيم مسجد فؤاد بمدينة قويسنا على مساحة 650 متر2، وبلغت تكلفة إعادة تجديده ما يقرب من 17.5 مليون جنيه، تحملها حاكم الشارقة الدكتور سلطان القاسمي.

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