"قومي المرأة" يشيد باختيار 12 سيدة لعضوية "الأعلى للشؤون الإسلامية"

كتبت - نور العمروسي:

هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، السيدات اللاتي تم اختيارهن في عضوية المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمختلف لجان المجلس.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي - في بيان اليوم الثلاثاء- عن سعادتها وفخرها لاختيار 12 سيدة لعضوية المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مؤكدة أن ذلك الاختيار يعد إضافة جديدة لمكتسبات المرأة المصرية في ظل إرادة سياسية تدعم حقوق المرأة.

وهنأت مرسي، الدكتورة آمنه نصير أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف؛ لاختيارها كأول سيدة ترأس إحدى اللجان العلمية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، متمنية لها النجاح والتوفيق.

يُذكر أن القرار شمل اختيار الدكتورة آمنة نصير عميد كلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر الشريف الأسبق، وعضو مجلس النواب كأول رئيسة لإحدى اللجان العلمية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية و12 عضوة بمختلف لجان المجلس.