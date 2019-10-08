نائب ينتقد وزيرة السياحة: "قاعدة على الشات 90% من وقت الجلسة"

كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

انتقد النائب هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، انشغال وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط واستخدام هاتفها، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء.

وقال "عبدالواحد" خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وبحضور عدد من الوزراء: "وزيرة السياحة قاعدة على الشات 90% من وقت الجلسة.. إحنا في مجلس نواب مصر ولازم يحترم".

وأضاف "عبدالواحد": "إنني أنظر إلى الوزراء المحترمين اليوم وأجد بينهم انسجام في القاعة، يدفعني للتساؤل هل هناك أيضا انسجام لصالح الوطن؟ للأسف هذا ليس موجود بين كثير من الوزراء، ولا أريد الحديث مجددًا عن الجزر المنعزلة، فقد تكررت أكثر من 100 مرة اليوم".

وأكد ثقته أن مصر ستكون في وضع أفضل غدًا عن اليوم لا سيما والرئيس عبد الفتاح السيسي يرأسها.