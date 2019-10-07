عمرو موسى يحصل على وسام النجم القطبي الملكي السويدي برتبة قائد

(مصراوي):

حصل عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، وأمين جامعة الدول العربية الأسبق، على وسام النجم القطبي الملكي، برتبة قائد من الدرجة الأولى من مملكة السويد.

وتقام مراسم التقليد في مقر إقامة سفير السويد في القاهرة، وسيقدم يان تيسليف، سفير مملكة السويد، الوسام له، نيابة عن كارل السادس عشر جوستاف، ملك السويد.

ويعد الوسام هو الأرفع من بين الأوسمة التي تمنح لغير السويديين، حيث منح لأول مرة الملك فريدريك الأول في عام 1784، تقديراً للجهود التي تؤدي إلى تعزيز العلاقات الخارجية مع مملكة السويد، وشعار الوسام هو "Nescit Occasum"، عبارة لاتينية تعني "لا يعرف الانخفاض"، والتي تشير إلي النجم القطبي الثابت في السماء.

يذكر أن كلا من السويد ومصر، تربطهما علاقات ثنائية وثيقة تعود إلى قرون مضت، حيث تتعاون الدولتان في مجالات مختلفة، مثل التنمية والأمن والمساواة بين الجنسين والطاقة والنقل والتبادل الثقافي والتجاري، وبموجب التزام السويد بأجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، تعمل السويد عن كثب مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص بما في ذلك أكثر من 40 شركة سويدية نشطة في مصر لخلق آفاق جديدة للتعاون.