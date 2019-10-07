"اقتصادية النواب": المواطن على رأس الأولويات البرلمانية

كتبت- ميرا إبراهيم:

شهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الاثنين، مطالبات بضرورة أن يكون المواطن المصري على رأس أولويات اللجنة بدور الانعقاد الخامس، سواء على المستوى التشريعي أو الرقابي، وأن يختلف أداء اللجنة طوال الفترة المقبلة عن السنوات الماضية، مع الحوار المجتمعي المستمر مع الجهات المعنية للوصل لأفضل النتائج التي تصب في صالح المواطن.

وقال النائب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، إن المواطن المصري ينتظر الكثير من اللجنة الاقتصادية بشكل خاص والمجلس بشكل عام.

وأكد ضرورة تجاوز ما حدث في انتخابات اللجان التي يرى البعض أنها تمت في سياق حسابات حزبية وائتلافية، وبالتالي حرصًا على شكل اللجنة، لابد إثبات أن إرادة أعضاء اللجنة غلبت المصلحة العامة ضد أي مصلحة ضيقة، وأن هذه اللجنة ستقدم عملًا برلمانيًا تشريعيًا ورقابيًا حقيقيًا تضع فيه المواطن أولوية أولى.

ولفت غلاب إلى أن العديد من الملفات لابد أن تكون من اهتمامات اللجنة منها أوضاع البورصة المصرية، وتعاني من فترة طويلة من تردي أوضاعها بشدة، ومبادرة "إرادة" وما تقوم به من جهود بشأن التعقيد والتداخل والتناقض والغموض الذي يصيب النظام القانوني للاقتصاد، وتبني نظام مراجعة شاملة ودورية للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة في مصر، وتوجهات الإدارة الضريبية في الوقت الحالي، واستكمال النقاش الموسع حول تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وآليات الحكومة في أطروحات البورصة.

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