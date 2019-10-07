وزير التنمية المحلية يفتتح قرية تزمنت الغربية ببني سويف بعد تطويرها

كتب- محمد نصار:

يشارك اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الاثنين، في افتتاح أعمال تطوير قرية تزمنت الغربية بمحافظة بني سويف، بعد تطويرها ضمن مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجًا.

ووصل شعراوي، منذ قليل، إلى المحافظة، وكان في استقباله المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

ويشارك في الافتتاح كل من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، مؤسس مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجًا في مصر، بالتعاون مع جمعية الأورمان الخيرية.

وشملت أعمال تطوير قرية تزمنت الغربية التابعة لمركز بني سويف بمحافظة بني سويف إعادة إعمار 30 منزلًا بالكامل وتأثيثهم بأثاث شامل، بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية، وتوزيع منح لتمويل 23 مشروعًا صغيرًا ومشاريع تنموية، وتقديم خدمات طبية لـ75 حالة من مرضى القلب والعيون، بالإضافة إلى توزيع 5 أجهزة تعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة بالقرية وأكشاك تنموية والتكفل بزواج 10 فتيات يتيمات.