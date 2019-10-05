183 ألف رسالة.. مدبولي يستعرض تقريرًا بشأن جهود منظومة الشكاوى الحكومية

كتب- محمد غايات:

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً حول جهود منظومة الشكاوى الحكومية في التصدى لتراكمات القمامة خلال عام، من 3 أكتوبر 2018 حتى 2 أكتوبر 2019، بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظات.

وبحسب بيان السبت، شدد رئيس الوزراء على الاهتمام بشكاوى المواطنين، والتواصل والرد عليهم، مشيدا بما يبذله العاملون فى المنظومة من جهود، وتنوع وسائل تلقى الشكاوى، للتسهيل على المواطنين.

وأشار الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية، خلال التقرير إلى أنه في اطار تنفيذ تكليف رئيس مجلس الوزراء في 3 أكتوبر 2018 بسرعة حصر مناطق تركز تراكمات القمامة والمخلفات بالمحافظات المختلفة، وتخصيص خطين للواتس آب لاستقبال شكاوى المواطنين المدعومة بالصور حولها، استقبلت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أكثر من 183 ألف رسالة وصورة من المواطنين حول تراكمات القمامة من خلال الوسائل المختلفة لاستقبال الشكاوى، وهو ما يوضح إقبال المواطنين على المشاركة الفعالة والإيجابية لدعم جهود الأجهزة الحكومية المختصة لمواجهة مشكلة تراكمات القمامة والمخلفات في المناطق المختلفة.

وأضاف أن بعض بؤر القمامة والمخلفات التي تم الإبلاغ عنها قد تكون متواجدة منذ عقود وسنوات سابقة، إلى جانب البؤر الحديثة التي تم اتخاذ اللازم بشأنها، وأنه تم استقبال ومراجعة الرسائل ودمجها حسب المضمون الوارد بها وتم ترجمتها إلى 18743 شكوى لمواقع تراكم المخلفات والقمامة، بعد تنقيح الرسائل الواردة والدمج وإزالة التكرارات، وقد تم إزالة أسباب 17382 شكوى منها بنسبة 93% من اجمالى الشكاوى وذلك بالتنسيق مع وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والبيئة والموارد المائية والرى والنقل والمحافظات المختلفة، وجار اتخاذ اللازم بِشأن المواقع الباقية.

وأورد التقرير أهم الإجراءات التي تمت من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لإدارة التكليف والتي تمثلت في تفعيل خطي هاتف محمول برقمي (01555516528 - 01555525444) لاستقبال رسائل وشكاوى المواطنين مع صور على "الواتس آب" لأماكن تراكم أكوام القمامة بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى استقبال الشكاوى على الموقع الالكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg أو الخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء 16528، وتوجيه الشكاوى للمحافظات والجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها، وكذا التنسيق مع المسئولين بالوزارات المعنية والمحافظات لتفعيل آليات التواصل مع رؤساء الوحدات المحلية بالمستويات المختلفة، وأجهزة المدن الجديدة، ومديرى المديريات المعنية، فضلاً عن التنسيق مع المحافظات لتنفيذ زيارات ميدانية للمناطق التي تم الإبلاغ عن وجود تراكمات بها، والإشراف على إزالة هذه القمامة وتنفيذ اعمال التجميل في بعض هذه الأماكن وفقا للإمكانيات المتاحة للحد من تكرار حدوث او وجود تراكمات بها مرة اخرى.

وأشار التقرير إلى أن المنظومة استقبلت 74% من مشاركات المواطنين من خلال رقمي الواتس، وكان نصيب الخط الساخن لمجلس الوزراء 18% من تلك المشاركات بينما تم استقبال 8% من خلال البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى، وتفاعل مع التكليف مواطنون من جميع محافظات الجمهورية، وقد تركزت نسبة 67% منها بمحافظات (القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية)، حيث استحوذت محافظة القاهرة على العدد الأكبر من شكاوى المواطنين الواردة بنسبة 36% من إجمالي الشكاوى، يليها محافظة الجيزة بنسبة 17%، ثم محافظة القليوبية بنسبة 8% من إجمالي الشكاوى.

وعلى مستوى محافظات الصعيد، بحسب التقرير، كانت أعلى المشاركات من مواطنين بمحافظات المنيا وبنى سويف وأسيوط، حيث ورد من مواطني محافظة المنيا 223 شكوى يليها محافظة بنى سويف بإجمالي 206 شكاوى ثم محافظة أسيوط بإجمالي 202 شكوى وذلك بنسب 1.2% ، 1.1%، 1.1% على التوالي، بينما كانت أقل المحافظات نصيبا من الشكاوى (جنوب سيناء وشمال سيناء والوادي الجديد).

وبالنسبة لأكثر المراكز والمدن والاحياء نصيباً من المشاركات والشكاوى، قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: احتلت مدينة نصر بمحافظة القاهرة المركز الأول بإجمالي 1598 شكوى بنسبة 8.5% من إجمالي الشكاوى الواردة، يليها حي الهرم بمحافظة الجيزة بإجمالي 1080 شكوى وبنسبة 5.8%، ثم حي السلام بمحافظة القاهرة بإجمالي 578 شكوى وبنسبة 3.1%، ثم القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة بإجمالي 485 شكوى وبنسبة 2.6% وشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بإجمالي 477 شكوى وبنسبة 2.5% من إجمالي الشكاوى الواردة .

وأوضح التقرير أن وزارتي البيئة والموارد المائية والري حققتا نسبة استجابة 100% من الشكاوى التي تقع في نطاق اختصاصاتهما، كما حققت وزارة النقل نسبة استجابة 92.7%، بينما جاءت نسبة استجابة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة 83.4%، وعلى مستوى المحافظات، حققت 9 محافظات نسبة استجابة أكثر من 95% في معالجة أسباب الشكاوى التي تقع في اختصاصها، حيث حققت محافظتا كفر الشيخ والوادى الجديد نسبة 100%، يليهما محافظات المنوفية بنسبة 99.4% والقليوبية بنسبة 99.1% ثم محافظات الدقهلية والبحيرة والجيزة وبنى سويف والشرقية بنسب 98.3%، 98.2%، 97.6%، 96.6%، 96.2% على التوالي.

واستعرض التقرير نماذج من الموضوعات التي تم التعامل معها ضمن تكليف رئيس الوزراء، حيث قامت الأجهزة المعنية بعدة محافظات بجهود كبيرة للتعامل مع رسائل المواطنين بشأن مواقع كثيرة تركزت بها كميات كبيرة من تراكمات القمامة والمخلفات، واستمرت تلك الجهود لفترات زمنية طويلة لإزالة ورفع هذه التراكمات والتخلص منها ومن ضمنها جهود محافظة القاهرة في المنطقة الشرقية، وتنفيذ حملة مكبرة لإزالة تراكمات المخلفات والقمامة ورفع الاشغالات، حيث تم رفع آلاف الاطنان من تراكمات مخلفات عمليات الهدم، كما تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التراكمات والمخلفات بحي النزهة ومنطقة جسر السويس ومصر الجديدة ومساكن شيراتون ومنطقة جسر السويس، وتضمنت عمليات الرفع آلاف الاطنان من المخلفات العضوية ومخلفات البناء، وجهود محافظة البحيرة في منطقة أرض الحوفى بمدينة دمنهور، حيث تم رفع 250 طن مخلفات مبانى وتراكمات قمامة، وفي هذا الصدد أيضاً قامت وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية برفع 150 طن مخلفات أعمال بجوار مزلقان أبو خليفة بالشرابية بمحافظة القاهرة، ورفع 120 طن مخلفات عضوية من مزلقات الجيزة، الصوامع بامبابة، العباسية، خط أبو قير محطة مصر، كما تم رفع 400 طن مخلفات زراعية بمنطقة الميناء (الاسكندرية- الدخيلة)، وقامت محافظة الشرقية برفع وإزالة المخلفات الموجودة أمام شركة سيكم جروب للأعشاب الطبيعية بمركز ومدينة بلبيس، كما تم رفع جميع المخلفات والقمامة المتواجدة بجوار مستشفى الحميات.

ووفقاً للتقرير، تنوعت الاستجابة لمشاركات المواطنين برفع وإزالة ملايين الأطنان من تراكمات المخلفات والقمامة، وشملت؛ بؤر وأماكن تراكمات القمامة والمخلفات في بعض قطع الاراضى داخل الكتلة السكنية، ومنها أراض ملكية خاصة، والتعامل مع النقاط الوسيطة لتجميع القمامة بسبب التضرر من وجودها داخل الكتل السكنية عقب زحف العمران عليها والمطالبة بنقلها على الطرق، ومنها جهود محافظة الغربية في مركز ومدينة كفر الزيات حيث تم رفع ونقل آلاف الأطنان من القمامة من المقلب الوسيط بكفر الزيات إلى المدفن الصحي بالسادات، وأسفل وفوق بعض الكبارى وداخل بعض الأنفاق وعلي بعض الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية، ومنها تراكمات المخلفات والقمامة أسفل الطريق الدائرى وأسفل كوبرى البحر اليوسفي مركز العدوة بمحافظة المنيا، والتي قامت المحافظات بجهود سريعة لإزالة أسبابها.

وكذلك في المجارى المائية وأمام مآخذ بعض محطات مياه الشرب ومنها تواجد كمية كبيرة من المخلفات أسفل كوبرى الجامعة بالجيزة، والتي تم التعامل معها فورا بالتنسيق بين محافظة الجيزة ووزارة الموارد المائية والري، وبعض مزلقات وحرم السكة الحديد، حيث قامت وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية برفع 150 طن مخلفات أعمال بجوار مزلقان أبو خليفة بالشرابية بمحافظة القاهرة، ورفع 120 طن مخلفات عضوية من مزلقات الجيزة، الصوامع بامبابة، العباسية، خط أبو قير محطة مصر، كما تم رفع 400 طن مخلفات زراعية بمنطقة الميناء (الاسكندرية/ الدخيلة)، وبجوار بعض دور العبادة والمستشفيات والمدارس والمصالح الحكومية، ومنها على سبيل المثال قيام محافظة الاسكندرية برفع (270 ) طنا من التراب والرمل ومخلفات الهدم بمنطقة الرأس السوداء خلف المدرسة اليابانية حي المنتزه بالإسكندرية، والتى كانت تعوق الوصول الى المدرسة.

كما تم تطهير مخرات السيول مما كان يشكل تهديدا على الأرواح والممتلكات بالمناطق المعنية بتلك المخرات، ومنها على سبيل المثال مصرف السيل بمنطقة السماد محافظة اسوان، كما تم ضم واسترداد بعض أملاك الدولة نتيجة التعامل مع بلاغات المواطنين عن تواجد تراكمات القمامة، ومنها على سبيل المثال قطعة أرض بشارع سيدي كمال المندرة البحرية فى المنتزه بالإسكندرية غير مربوطة بسجلات هيئة الأوقاف، وقامت الهيئة بإتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها علما بأن مساحتها 1287 م.

وتناول التقرير التعامل مع الشكاوى التي تم رصدها اعلاميا، إذ لم يتوقف دور المنظومة عند استقبال رسائل وشكاوى المواطنين بالوسائل السابق ذكرها، بل تم أيضا رصد بعض الشكاوى المتداولة في وسائل الإعلام المختلفة وعلى المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى، ومن امثلة الشكاوى التي تم التعامل معها؛ شكوى عدد من أهالي العزبة البيضاء بحي المرج محافظة القاهرة من خلال تقرير مصور ببرنامج "8 الصبح" بقناة "DMC” في حلقة 14 يونيو 2019 من تراكم القمامة بالمنطقة، حيث تم توجيه الشكوى لمحافظة القاهرة حيث وجه المحافظ بتنفيذ حملة تضمنت رفع وإزالة مخلفات وتراكمات للقمامة، وكذا إجراء مراجعة لموقف الخدمات بتلك المنطقة، وكذا شكوى مواطن من تراكم القمامة والمخلفات بشوارع قرية بسنديله التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية عبر خدمة صحافة المواطن بموقع اليوم السابع يوم 8 يونيو 2019، بما تسبب في انتشار الروائح الكريهة بالإضافة لانتشار الأوبئة التى تنتشر عن طريق الحشرات الطائرة، حيث تم تكليف رئيس مركز ومدينة بلقاس رئيس الوحدة المحلية ببسنديله بشن حملة نظافة عامة بالقرية، وتم رفع القمامة ونقلها إلى مصنع تدوير القمامة بقلبشو، كما تم رصد مناشدة من مرشدة سياحية على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خاصة بالطريق السياحي المار بجوار ترعة المريوطية وتطالب بتطهير الترعة حفاظا على المظهر اللائق للمنطقة وارتباطها بخط سير السياح والمزارات السياحية المختلفة، حيث تم التنسيق بين محافظة الجيزة ممثلة في هيئة النظافة والتجميل ووزارة الموارد المائية والري، لرفع المخلفات الموجوده بالترعة وتنظيف المنطقة المحيطة بها ووضع صناديق للقمامة، ورصد مناشدة من أهالى منطقة العوايد بالإسكندرية على موقع اليوم السابع للسيد رئيس الوزراء بإغاثتهم من تراكم القمامة بالمنطقة، حيث قامت المحافظة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع القمامة استجابة لمناشدات المواطنين.

وتم رصد شكوى على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من تراكم قمامة بمكان أثرى فى منطقة المطرية بمحافظة القاهرة، حيث تحيط القمامة بمزار سياحي أثري "شجرة مريم"، وقامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة القاهرة برفع المخلفات وتنظيف المنطقة بالكامل، ورصد شكوى على صحافة المواطن بموقع اليوم السابع، بخصوص غرق نفق الخلايفة بحى الوراق بمحافظة الجيزة بمياه الصرف الصحي والقمامة، حيث تم توجيه شركة مياه الشرب والصرف الصحي لرفع المياه وصيانة بيارات النفق، وقامت هيئة النظافة والتجميل بالمحافظة برفع مخلفات بحمولة 210 سيارات نقل وتم فرش أرضية النفق برمال صفراء لتجفيفها.​