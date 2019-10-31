الأوقاف: بدء قبول طلبات المشاركة بمسابقة المولد النبوي

كتب - محمود مصطفى:

بدأت مديريات الأوقاف بمختلف محافظات الجمهورية قبول طلبات الأئمة والعاملين بالأوقاف وغيرهم من الراغبين في المشاركة بمسابقة الأوقاف الدينية المفتوحة بمناسبة المولد النبوي الشريف للعام الحالي والتي تنظمها الوزارة في إطار حملتها التنويرية لشهر ربيع أول بهدف تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر صحيح الدين وللتأمل في السيرة النبوية العطرة.

وأوضحت الأوقاف أن الجوائز التشجيعية للمسابقة الدينية تتراوح ما بين ألف وعشرة آلاف جنيه على أن تكون المسابقة بنظام الامتحان التحريري في مائة سؤال ديني وثقافي متنوع من القران الكريم والسنة النبوية حددته الوزارة، بالإضافة إلى كتاب فقه السيرة للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالأوقاف، ومن يحصل على (60%) في هذه الأسئلة يؤهل للاختبار الشفوي، بديوان عام الوزارة.

واشترطت وزارة الأوقاف للاشتراك بالمسابقة ألا يكون المتسابق قد فاز قبل ذلك خلال العامين السابقين في مسابقات مماثلة، ولا يكون ممن فاز في مسابقة إمام منطقة، أو المسابقة الثقافية الكبرى الأخيرة التي أعلنتها الوزارة وأن يتقدم بطلب للمشاركة متضمنا كافة البيانات الخاصة به وصورة تحقيق الشخصية .

وتتضمن أسئلة المسابقة المائة موضوعات متعددة منها أسباب ظاهرة "الإسلاموفوبيا" والتصدي لها، القيم الإنسانية والخلقية التي أجمعت عليها الشرائع السماوية، أسباب ظهور الإلحاد في العالم العربي وخطورته على الفرد والمجتمع، المصارف الشرعية للزكاة، التدين الشكلي والسياسي، الأدلة الشرعية على أن الحفاظ على الوطن والنفس من مقاصد الأديان، حقوق الإنسان العقدية في ضوء القرآن الكريم والسنة المطهرة، علاقة أصول الفقه بالفلسفة والمنطق والمقصود بعلم النوازل الفقهية وبعض القضايا الفقهية والبلاغية وما يتعلق بمصطلحات القران وشرحها.