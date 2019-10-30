رئيس الوزراء: الإجراءات الاقتصادية التي تحملناها بصبر "بدأت تؤتي ثمارها"

كتب - محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً موسعا اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء، حضره وزراء: التموين والتجارة الداخلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

استعرض المؤتمر بعض نتائج الجهود التي بذلتها الحكومة خلال الفترة الماضية للنهوض بمستوى أداء الاقتصاد الوطني في جميع القطاعات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك ما تتطلع إليه الحكومة من مستويات جديدة في هذا الصدد، سعياً للوصول إلى تحقيق طموحات المواطنين.

أشار رئيس الوزراء إلى المؤشرات الإيجابية التي استعرضتها وزيرة التخطيط، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، عن الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال الربع الأول للعام المالي الحالي 2019-2020، منوّها إلى أن معدل النمو الاقتصادي المصري وصل إلى 5.6%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي وصلت نسبتها إلى 5,3%، مؤكداً أن هذا المعدل يُعد أحد المؤشرات المهمة خلال هذه الفترة.

وقال رئيس الوزراء إن الربع الأول من العام المالي غالباً ما يكون هو الأبطأ نموا، إلا أننا نجحنا في تحقيق معدل نمو كبير فيه عن العام الماضي، ونتجه لتحقيق مستهدفنا النهائي، موضحا أن ذلك يحدث في مصر رغم أن اقتصادات العالم تتجه للركود، ومتوسط النمو المتوقع في العالم كله 3% فقط، كما أن هناك اقتصادات تتجه للنزول، لكن اقتصادنا ينمو بقوة، وهو ما تشير إليه كل الجهات الدولية.

ونوّه رئيس الوزراء إلى تقرير حديث صادر عن إحدى المؤسسات الدولية يتوقع أن تقود مصر النمو في اقتصاد الشرق الأوسط، خلال الفترة المقبلة، مضيفا: "الحمد لله بشائر الإصلاح الاقتصادي اللي كلنا تحملناه خلال الفترة اللي فاتت بمنتهى الصبر والقوة عشان خاطر بلدنا بدأت تؤتي ثمارها".

كما نوّه رئيس الوزراء إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، فيما يخص قطاع الصناعة وتصحيح مساره ليقود قاطرة التنمية بدأت تؤتي ثمارها، لافتا في الوقت ذاته إلى تطور أداء الميزان التجاري غير البترولي خلال الربع الأول من العام المالي 2019/2020، حيث انخفض عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 22%، أي الفرق بين الصادرات والواردات؛ حيث انخفضت الواردات بنسبة تجاوزت 13%، وارتفعت الصادرات بنسبة 5% ، وهو ما يُشير بوضوح إلى أننا نسير على الطريق الصحيح في برنامجنا الإصلاحيّ.