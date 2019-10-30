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    رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الدولة بملف الزراعة والعمل على تطويره

    02:20 م الأربعاء 30 أكتوبر 2019
    رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الدولة بملف الزراعة والعمل على تطويره

    الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

    القاهرة- أ ش أ:

    أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اهتمام الدولة بملف الزراعة والعمل على تطويره وتوسعة الرقعة الزراعية، إلى جانب استخدام أحدث أساليب الري المطبقة عالمياً، وصولاً لتوفير مختلف المنتجات الزراعية والسلع التي تلبي احتياجات ومتطلبات المواطنين.

    جاء ذلك خلال تفقد مدبولي، معرضا للمنتجات الزراعية لعدد من الشركات العامة والخاصة العاملة في مجال الزراعة، على هامش حضوره الاحتفال باليوم الأفريقي العاشر للأمن الغذائي والتغذوي، الذي تستضيفه مصر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور عدد من الوزراء، رؤساء الوفود، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات الدولية المانحة، وأشاد بجودة المنتجات الزراعية المعروضة.

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    مصطفى مدبولي الزراعة أساليب الري المنتجات الزراعية

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