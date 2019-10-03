حدث ليلًا| إجراءات البرلمان لزيادة دعم التموين.. وانفجارات ومظاهرات في العراق

كتب- محمود علي:

شهد ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي،

كشف الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، ورئيس حزب الحرية عن أن المجلس يدرس مقترح زيادة حصة الفرد التموينية ويتواصل مع الحكومة لزيادتها وفق الموازنات المتاحة.

وذكرت وكالة رويترز، أنه سُمع دوي انفجار في بغداد بوقت متأخر من مساء الأربعاء من جهة المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في العاصمة العراقية.

ويرصد مصراوي، أهم أحداث الساعات الماضية، في التقرير التالي:

متحدث النواب: ندرس مقترح زيادة دعم التموين وفق الموازنات المتاحة

كشف الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، ورئيس حزب الحرية عن أن المجلس يدرس مقترح زيادة حصة الفرد التموينية ويتواصل مع الحكومة لزيادتها وفق الموازنات المتاحة.

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"قولي أعمل إيه علشانكم".. شاب من ذوي القدرات الخاصة يهدي السيسي بورتريه

قدم خالد عمار شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وأحد شباب ملتقى "أودلانا" بورتريه رسمه للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مشاركته بمعرض تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية.

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متحدث الرئاسة: السيسي وعد بتقديم سُبل الدعم لصغار المصنعين بعد افتتاح "تراثنا"

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الأربعاء، معرض تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية للمحافظات، والذي يقام بتنظيم من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

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جهاز 6 أكتوبر: "10 جنيهات" تعريفة مبدئية لأوتوبيسات الربط بين زايد وجامعة القاهرة

قال شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر، إنه بالتنسيق مع مشروع النقل الجماعي الخاص بجامعة القاهرة ووزارة البيئة سيبدأ التشغيل التجريبي.

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فى ذكرى النصر.. وزارة الدفاع تذيع 4 فيديوهات وثائقية عن حرب أكتوبر

بدأت وزارة الدفاع المصرية، إذاعة مواد وثائقية وتسجيلية عّن حرب أكتوبر المجيدة، وذلك مع بداية شهر الانتصارات، والذى استطاع فيه الجيش المصرى.

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الفقي: حرب أكتوبر ردت الاعتبار للمواطن.. وفيلم "الممر" عرف الأجيال بإنجازات القوات المسلحة

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن انتصارنا في حرب أكتوبر 1973 رد الاعتبار للمواطن المصري وتغلب إلى حد كبير على عقدة هزيمة 1967 وَفقًا لتصريحات القادة الإسرائيليين خلال هذه الفترة.

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"واتساب" يختبر خاصية جديدة بشأن مسح الرسائل

أفادت تقارير إخبارية بأن تطبيق "واتساب" يختبر خاصية جديدة لمستخدميه، تتيح مسح الرسائل ذاتيا بعد فترة محددة من إرسالها.

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سماع دوي انفجار من المنطقة الخضراء في بغداد

ذكرت وكالة رويترز، أنه سُمع دوي انفجار في بغداد بوقت متأخر من مساء الأربعاء من جهة المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في العاصمة العراقية.

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واشنطن بوست: ترامب وجه نائبه بإبلاغ زيلينسكي بتعليق المساعدات لأوكرانيا

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجّه نائبه مايك بنس بإخطار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتعليق المساعدات التي يتم توجيهها إلى بلاده.

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كوريا الشمالية تؤكد إطلاقها صاروخا باليستيا من غواصة قبالة ساحلها الشرقي

أكدت كوريا الشمالية أنها أطلقت صاروخا باليسيتيا من غواصة في المياه الواقعة قبالة ساحلها الشرقي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية اليوم الخميس.

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صحيفة: أنشطة تخريبية لمتظاهرين في المكسيك بمقر البنك المركزي

ذكرت صحيفة "ميلينيو" المكسيكية أن متظاهرين في العاصمة مكسيكو سيتي قاموا بأنشطة تخريبية بمقر البنك المركزي.

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الاتحاد الأوروبي يبدي قلقه حيال تصاعد العنف في هونج كونج

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه حيال تصاعد العنف واستخدام الأسلحة في هونج كونج.

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وزير الدفاع العراقي يعلن حالة التأهب بسبب المظاهرات في البلاد

قرر وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، الأربعاء، وضع كافة القطاعات العسكرية في حالة تأهب للحفاظ على على سيادة الدولة.

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بوتين لا يرى "أي شيء مثيرا للشبهات" في محادثة ترامب مع الرئيس الأوكراني

ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء، أنه لا يرى أي أدلة مثيرة للشبهات ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناتجة عن مسألة محادثته مع الرئيس الأوكراني التي تحدث توترا في المشهد السياسي الأمريكي.

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