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"نتيجة الشكوى على موبايلك".. 10 معلومات عن منظومة الرصد الإلكترونية

06:30 ص الخميس 03 أكتوبر 2019
"نتيجة الشكوى على موبايلك".. 10 معلومات عن منظومة الرصد الإلكترونية

وزيرة البيئة

كتب- محمد نصار:

أطلقت وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية منظومة إلكترونية لرصد المخلفات، تستهدف 7 محافظات (القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - قنا - أسيوط - الغربية - كفرالشيخ).

وتطبق المنظومة في 6 أحياء بالقاهرة بالمرحلة الأولى (المعادي - طره - مصر الجديدة - شبرا - روض الفرج - عابدين).

تعتمد المنظومة على تطبيقين أحدهما خاص بالحكومية والآخر بالمواطنين والمجتمع المدني، يتعلق النظام الأول بالحكومة ومقدمي الخدمة وجاري التدريب على استخدام التطبيق.

وينشر مصراوي كل ما يخص المنظومة الجديدة في الفيديو جراف التالي:

وزارة البيئة منظومة الرصد الإلكترونية القاهرة الجيزة

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