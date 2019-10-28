"تعاونيات البناء" تنظم المؤتمر الدولي الثالث للإسكان التعاوني

كتب- محمد عبدالناصر:

تنظم وزارة الإسكان، ممثلة في الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، المؤتمر الدولي الثالث للإسكان التعاوني، نحو تنمية مستدامة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بفندق هيلتون هليوبوليس القاهرة، خلال الفترة من 1 : 4 ديسمبر المقبل.

وقال الدكتور حسام رزق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، في بيان اليوم الاثنين، إن المؤتمر به عدة محاور، الأول، التعاونيات المستدامة: النظريات والأهداف، والثاني، الحوكمة وإدارة منظومة التعاونيات المستدامة، والثالث، المجتمعات التعاونية المستدامة والتنمية الاقتصادية، والرابع، التعاونيات المستدامة والمشاركة المجتمعية، والخامس والسادس، يتمثلان في العمارة التفاعلية وتحديات التعاونيات المستدامة، وتطوير الأطر التشريعية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة للتعاونيات.

وأضاف رزق: ترحب اللجنة العلمية للمؤتمر بتقديم أوراق بحثية في أي موضوعات أخرى تناقش ربط الأنشطة التعاونية بأهداف التنمية المستدامة 2020.