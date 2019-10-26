مصر وروسيا تنفذان التدريب المشترك "سهم الصداقة" لقوات الدفاع الجوي

القاهرة - مصراوي:

وصلت عناصر من قوات الدفاع الجوي الروسية إلى مصر للمشاركة في فعاليات التدريب المشترك المصري الروسي لقوات الدفاع الجوي (سهم الصداقة -1) ، والذي تستضيفه مصر للمرة الأولى بين الجانبين على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي لقوات الدفاع الجوي.

يشتمل التدريب على العديد من الأنشطة والفعاليات والتي تتضمن تبادل الخبرات التدريبية في مجال الدفاع الجوي في ظل تطور أسلحة الهجوم الجوي وأساليب مواجهتها ، كذلك التدريب على تأمين المجال الجوي والدفاع عن الأهداف الحيوية.

وقد تم الإعداد والتخطيط الجيد لتنفيذ الأنشطة والأهداف التدريبية المخططة بما يسهم في خلق بيئة غنية بالمهارات والتكتيكات الحديثة لتحقيق أقصى استفاده ممكنة من التدريب بالشكل الذي يؤدي إلى تخطيط وإدارة العمليات بكفاءة عالية لتوحيد المفاهيم بين القوات المشاركة.

يأتي التدريب في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والروسية والذي يعكس عمق علاقات الشراكة والتعاون الإستراتيجى لكلا البلدين الصديقين في العديد من المجالات.