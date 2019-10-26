"سياحة الأقصر" تطالب الوزيرة باستثناء الصعيد من وقف الرحلات

كتب- يوسف عفيفي:

طالبت غرفة شركات السياحة بالأقصر، وزيرة السياحة، الدكتورة رانيا المشاط، باستثناء محافظات جنوب الصعيد من القرار الصادر من الوزارة، والذي يتضمن إيقاف الشركات السياحية لكل الرحلات البرية بجميع المحافظات داخلها وخارجها، للظروف الجوية الراهنة التي تتعرض لها عدد من محافظات الجمهورية.

وقال محمد قناوي، عضو غرفة السياحة بالأقصر، إن حالة الجو في محافظات جنوب الصعيد، ( الأقصر وأسوان والبحر الأحمر) مستقرة وتنعم باعتدال درجات الحرارة والأحوال الجوية بينها مستقرة تمامًا، كما أن الأرصاد الجوية تضع هذه المحافظات في قائمة الاستقرار الجوي، وأنها بعيدة عن الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة التي تتعرض لها مناطق الوجه البحري.

وشدد على أن هناك الكثير من الرحلات البرية ببن محافظات جنوب الصعيد توقفها يؤدي إلى خسائر فادحة لأصحاب الشركات؛ لأن كثيرًا من السياح الموجودين بالأقصر مرتبطين بزيارات إلى سمبل والإقلاع بعدها من مطار أسوان، كما أن هناك سياحًا بالغردقة، مرتبطين ببرامج سياحية في الأقصر والإقلاع لبلادهم من مطار الأقصر، كما يوجد سياح بالأقصر مرتبطين بالتوجه إلى الغردقة للإقلاع من مطار الغردقة.

وأكد أن وقف هذه الرحلات يؤدي لتعطل حركة السياحة وتكدس السياح المنتهية برامجهم السياحية بهذه المدن مما يؤدي إلى نقل صورة سلبية للأفواج القادمة للسياحة وما تشهده هذه المحافظات من تدفقات سياحية واعدة قاربت الأرقام التي كانت تأتي عام 2010.

وناشد وزيرة السياحة استثناء هذه المحافظات من القرار حتى لا تتأثر حركة السياحة الوافدة والموضوع لها برامج سياحية بين المحافظات الثلاث، وأن وقف الرحلات البرية في هذا التوقيت يؤدي إلى خسائر فادحة للعاملين بقطاع السباحة بمحافظات جنوب الصعيد.

وكانت وزارة السياحة، وجهت غرفة شركات السياحة بالتنبيه على جميع الشركات بكافة المحافظات بإيقاف كل الرحلات السياحية بجميع المحافظات داخلها وخارجها، وبالمثل إيقاف جميع الأنشطة البحرية ومراكز الغوص اليوم الجمعة وغدا السبت، في المدن المُطلة على البحر المتوسط والبحر الأحمر والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، نظرا لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وشددت الوزارة على أنه في حالة مخالفة التعليمات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة تجاه الشركة المخالفة.​