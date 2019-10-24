السيسي يطالب بمواجهة شاملة للإرهاب في أفريقيا​

كتب- محمد سامي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك حاجة ماسة لدعم سياسة الاتحاد الأفريقي الإطارية لإعادة الإعمار والتنمية لمرحلة ما بعد النزاعات، ودعم أنشطة مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية لمرحلة ما بعد النزاعات الذي تستضيفه مصر، بالإضافة إلي دعم خطة العمل التنفيذية التي تحصن الدول الخارجة من النزاعات ضد أخطار الانتكاس وتساعد على بناء قدرات مؤسسات الدولة لتطلع بمهامها في حماية أوطنها ترسيخا للاستقرار والسلام".

وأكد السيسي، خلال أعمال الجلسة العامة الأولى لفعاليات اليوم الثاني بمنتدى أفريقيا ـ روسيا اليوم الخميس ـ الإلتزام بالتفاعل مع الأطراف الإقليمية والدولية في ضوء الإدراك لأهمية تعزيز التنسيق والمواءمة بين آليات السلم والأمن القارية والإقليمية والدولية في إطار يرتكز على مبادئ احترام القانون الدولي والمساواة في السيادة وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول وحل النزاعات بالطرق السلمية وإعلاء قيم العمل متعدد الأطراف.

وأوضح الرئيس أنه "يتعين علينا أن نتذكر جميعا أن مواجهة الإرهاب تعد قضية أولية متقدمة لأجندة السلم والأمن الأفريقية والدولية ومع إدراكنا لصعوبة تلك المعركة وتعقيداتها تظل المواجهة الشاملة هي الطريق الأمثل اجتثاث جذور الإرهاب".

وأضاف السيسي أن القارة الإفريقية منفتحة للتعاون مع مختلف الشركاء وإننا نأمل من خلال قمتنا أن نرسي قواعد التعاون الأفريقي الروسي لسنوات المقبلة مع تأكيدنا أهمية توسيع وفتح آفاق هذه العلاقات لتشمل الجوانب التجارية والصناعية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية، والتي يجب أن تأتي إعلاء لمبدأ الشراكة العادلة بين الدولة الأفريقية وروسيا في إطار يضمن المكسب للجميع وملكية الدول الأفريقية لمقدراتها".