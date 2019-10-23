وزير الري: نحتاج إنشاء 400 مشروع للحد من مخاطر سقوط السيول على الدلتا

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتورر محمد عبد العاطي، وزير الري، إنه تم إقامة 400 مشروع لتزويد قدرة مصر في تحمل صدمات التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن موجات ارتفاع في مستوى سطح البحر إلى 26 مترا العام الماضي وتم تخزينها نظرا للمشروعات التي أنشأتها في مصر لتوفير هذه المياه واستغلالها وعدم فقدانها.

وأكد عبدالعاطي، خلال جلسة التغيرات المناخية في اليوم الرابع لأسبوع القاهرة للمياه، أن المياه ذات الملوحة العالية نستخدمها أكثر من مرة ومنها مياه نسبة ملوحتها أصل إلى 5 آلاف جزء في المليون، في الوقت الذي فيه دول أخرى تتخلص من هذه المياه ولا تستخدمها.

وأضاف الوزير أن زيادة السكان تحتاج موارد أخرى ففي سنة 2050 سيزيد عدد السكان، لافتا إلى أن الدولة اتخذت قرارا في 2016 بأن تكون كل مشروعات التنمية على السواحل ستكون مبنية على مياه التحلية.