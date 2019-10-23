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    شوارع مصر مخنوقة.. الأمطار تغرق المحافظات والمحليات تفشل (تغطية خاصة)

    01:04 م الأربعاء 23 أكتوبر 2019
    شوارع مصر مخنوقة.. الأمطار تغرق المحافظات والمحليات تفشل (تغطية خاصة)

    تجمعات الأمطار

    كتب- محمد نصار:

    شوارع غارقة بالمياه، وسيارات مغمورة لا يظهر منها سوى الجزء الأعلى فقط، وشلل مروري تام.. هكذا كان المشهد في شوارع القاهرة ومختلف المحافظات المصرية.

    برك المياه المتراكمة في الأنفاق، وفشل شبكات الصرف باتت مشاهد متكررة تواجهها المحافظات المصرية كل عام بسبب الأمطار، وسط حالة من العجز وعدم القدرة على التعامل معها.

    ويقدم مصراوي تغطية خاصة لأزمة الأمطار التي ضربت القاهرة والمحافظات، وتسببت في وفاة مواطنين صعقا بالكهرباء أو نتيجة السقوط من فوق المباني أثناء نزح الأمطار، إضافة إلى تعيق الدراسة بعدد من المناطق. فيما تحذر هيئة الأرصاد من سقوط سيول على مناطق أخرى.

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