أمطار غزيرة ببعض المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الـ72 ساعة المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تتعرض بعض المناطق جنوب البلاد إلى أمطار تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، تكون شدتها خفيفة ثم غزيرة.

وأضاف عطا لمصراوي اليوم الاثنين أن المناطق التي تشهد سقوط أمطار هي أقصى جنوب البلاد وجنوب سيناء والغردقة وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأكد المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الجو معتدل على السواحل الشمالية والغربية، وحار على القاهرة والوجة البحر والدلتا وشمال الصعيد ويستمر على هذا المعدل حتى يوم الخميس المقبل.

وعن دراجات الحرارة، قال عطا، تتراوح درجات الحرارة بين 32 و 34 على القاهرة، و29 على السواحل الشمالية، و36 على شمال الصعيد، بينما تسجل 40 درجة على جنوب الصعيد.

وحذر من برودة الجو في الساعات المتأخرة من الليل، قائلا: "الجو في بداية الليل يكون جميل، لكن مع الساعات المتأخرة وبداية الشروق يكون أكثر برودة".​