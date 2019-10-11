ساويرس مهنئًا "أبي أحمد" بنوبل للسلام: حافظ على وعدك لمصر

القاهرة - مصراوي:

وجه المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، التهنئة لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، بعد فوزه بجائزة نوبل للسلام، اليوم الجمعة.

ونشر "ساويرس" صورة تجمعه بـ"أبي أحمد"، عبر حسابه على "تويتر". وقال: "جائزة نوبل عن استحقاق.. حافظ على وعدك بعدم الإضرار بمصر ونصيبها من مياه النيل وسنكافائك بمحبة وتقدير الشعب المصري كله".

وأعلنت جائزة نوبل، اليوم فوز رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم الجمعة، بجائزة نوبل للسلام.

وقالت لجنة نوبل النرويجية في أوسلو إن أحمد فاز بالجائزة تقديرًا لجهوده الرامية إلى تحقيق السلام والتعاون الدولي وخاصة مبادرته لحل النزاع الحدودي مع الجارة إريتريا.