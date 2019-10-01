عبدالعال: السيسي رفع الكثير من المظالم عن المواطنين منها مشكلات التموين

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رفع الكثير من المظالم، وهذا بدا واضحا عندما بادر بالتدخل لحل مشكلات التموين، التي عانى منها المواطنين، مؤكدا أن الرئيس دائما همه الأول هو المواطن المصري.

وأكد عبدالعال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن مصالح الشعب وآماله وآلامه دائما تعيش مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودائما حاضرة في ذهنه، لافتا إلى أنه يعمل ليلا ونهارًا من أجل مصلحة المواطن والجميع يشاهد أنه لم يجتمع رئيس دولة في العالم مثلما اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع معاونيه ومع المحافظين والوزراء وكل ما يهمه في ذلك مصالح المواطنين.