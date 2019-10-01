  • عاجل:عبدالعال للحكومة: وقفة شديدة معكم ولن نسمح بتصديركم المشكلات لرئيس الجمهورية

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار الوقود الزمالك وجينيراسيون عبدالعزيز الفغم أسعار الذهب هنا الزاهد أسعار الفائدة عزل ترامب مهرجان الجونة السينمائي الطقس سد النهضة

    عبدالعال: السيسي رفع الكثير من المظالم عن المواطنين منها مشكلات التموين

    12:33 م الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
    عبدالعال: السيسي رفع الكثير من المظالم عن المواطنين منها مشكلات التموين

    الدكتور علي عبدالعال

    كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

    قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رفع الكثير من المظالم، وهذا بدا واضحا عندما بادر بالتدخل لحل مشكلات التموين، التي عانى منها المواطنين، مؤكدا أن الرئيس دائما همه الأول هو المواطن المصري.

    وأكد عبدالعال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن مصالح الشعب وآماله وآلامه دائما تعيش مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودائما حاضرة في ذهنه، لافتا إلى أنه يعمل ليلا ونهارًا من أجل مصلحة المواطن والجميع يشاهد أنه لم يجتمع رئيس دولة في العالم مثلما اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع معاونيه ومع المحافظين والوزراء وكل ما يهمه في ذلك مصالح المواطنين.

    علي عبدالعال مجلس النواب السيسي التموين

    الخبر التالى:

    البرلمان يقف دقيقة "رمزية" تحية للقيادة السياسية ورجال الجيش والشرطة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان