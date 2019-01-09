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وزير النقل يكشف تطورات مشروع القطار الكهربائي بين "العين السخنة- العلمين"

10:13 م الأربعاء 09 يناير 2019
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كتب- إسلام ضيف:

تصوير- هاني رجب:

كشف الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، عن تطورات مشروع إنشاء خط قطار كهربائي سريع يربط بين مدينتي العين السخنة والعلمين، بطول 485 كيلومتر.

وأوضح عرفات في كلمته بصالون "المحور الثقافي" الذي يستضيفه رجل الأعمال حسن راتب، اليوم الأربعاء، أن وزارة النقل والمواصلات شكلّت لجنة مشتركة مع وزارة الإسكان "عشان نُنهي هذه القصة"، متابعًا: "إحنا حاليًا في مرحلة إنهاء العروض الفنية والمالية والتمويلية".

وأكد أن مصر ستدخل بهذا القطار "عصر القطارات السريعة"، لافتًا إلى أن المشروع يسير بالتعاون مع وزارة الإسكان.

وأشار وزير النقل والمواصلات إلى إجراء وزارته تقديرًا لـ5 تحالفات ستنفذ المشروع، متابعًا: "التحالفات أسمائها مرموقة من إسبانيا وإيطاليا والصين وألمانيا"، مؤكدًا أن "المشروع هيكون نقلة كبيرة لمصر عشان نحقق مثل نحتذي به عشان نلاقي قطارات سريعة تعمل نقلة اقتصادية كبيرة".

هشام عرفات مشروع القطار الكهربائي وزارة النقل وزارة الإسكان ألمانيا إيطاليا

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