رفض رشوة متهم بالقتل.. رئيس جامعة القاهرة يكافئ موظفًا بقصر العيني

كتب- محمد قاسم:

كافئ الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة الموظف عادل أحمد عادل رئيس قسم شئون المرضى باستقبال الطوارئ بمستشفي قصر العيني، بجامعة القاهرة نظرا لأمانته الوظيفية والأخلاقية.

وبحسب بيان، كافئ الخشت الموظف على خلفية رفضه رشوة من متهم في قضية قتل، حيث طلب المتهم من الموظف عادل أحمد، تسجيل اسم أحد المتهمين فى سجلات الحضور الخاصة بالمستشفي فى نفس الفترة التي قام فيها بجريمة القتل حتى تنتفي عنه الجريمة، حال إثباته التواجد في المستشفي، وحرص الموظف على إبلاغ النيابة الإدارية بتفاصيل الواقعة لإتخاذ الإجراءات القانونية ضد القاتل.

وجاء التكريم المقدم للموظف المذكور من الخشت في صورة معنوية وأخري مادية، حيث قدم الدكتور محمد عثمان الخشت، مكافأه مالية قدرها 5000 جنيه وإهدائه درع الجامعة تقديرا لأمانته، وسط حضور لفيف من موظفي الجامعة.​