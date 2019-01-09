"تضامن النواب" تتوافق على اختصاصات القومي للأمومة بالقانون الجديد

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن مشروعات قوانين الطفولة والأمومة المحالة للجنة تهدف جميعها للاهتمام بشريحة كبيرة من المجتمع المصري لأنهم نواب المجتمع.

وأوضح القصبي، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، أن اللجنة وافقت خلال اجتماعاتها السابقة على الاختصاصات الخاصة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتم إعادة ضبط تسمية المشروع ليصبح مشروع قانون بإصدار تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وأن اللجنة ليست بصدد إنشاء مجلس جديد ولكن بصدد تنظيم للمجلس.

وأضاف رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن اللجنة توافقت بشكل نهائي على المادة الخاصة باختصاصات المجلس والمتمثلة في الآتي:

اقتراح السياسة العامة في مجال الطفولة والأمومة، وضع مشروع خطة قومية شاملة للطفولة والأمومة في إطار الخطة العامة للدولة تستهدف حماية الطفولة والأمومة في مختلف المجالات وبصفة خاصة في مجال الرعاية الاجتماعية والأسرية والصحة والتعليم والثقافة والإعلام والحماية الاجتماعية، جمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة فى المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة وتقييم مؤشراتها والنتائج التي توصل إليها وتحديد مجالات الاستفادة منها، واقتراح برامج التدريب التى تساعد على الارتقاء بمستوى الأداء في تنفيذ أنشطة الطفولة والأمومة.