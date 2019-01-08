طارق رضوان: فوز مصر بأمم أفريقيا يؤكد دورها الرائد فى القارة السوداء

كتب- أحمد علي:

رحب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، بفوز مصر بتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، مؤكداً أنها تعد بمثابة رسالة قوية تؤكد مدي ثقل مصر، واعترافاً بأنها دولة رائدة ولها مكانتها في قلب القارة السمراء.

وقال رضوان، في تصريحات صحفية اليوم، إن فوز القاهرة باستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية، يعد هاما وبمثابة إعلان دولي بأن مصر استطاعت القضاء على الإرهاب الأسود، بفضل قواتها المسلحة والشرطة المصرية.

وأشار رئيس لجنة الشؤون الأفريقي، إلى أحد الرسائل الهامة التي يؤكدها هذا الفوز يتمثل في مدي الاستقرار الأمني الذي تتمتع به مصر، ودحض الشائعات الخبيثة حول الأوضاع الأمنية في البلاد، بالإضافة إلي كونة تأكيداً علي ما تتمتع به مصر من إمكانيات وبنية تحتية تمكنها من استضافة مثل هذا الحدث الهام.

ولفت رضوان، إلى أن استضافة مصر لبطولة الأمم الأفريقية سيلعب دوراً هاماً في تنشيط السياحة المصرية، لا سيما وأن كرة القدم من الألعاب التي تكون محط اهتمام العالم.​