لجنة تطوير المعاهد الأزهرية: طلابنا يدرسون مادة كاملة عن المواطنة وحقوق الإنسان

القاهرة- أ ش أ:

أكدت لجنة تطوير قطاع المناهج الأزهرية حرص الأزهر الشريف، تعليم أبنائه وطلابه منذ المرحلة الابتدائية وحتى التخرج في الجامعة أن الأقباط شركاء في الوطن لهم نفس الحقوق والواجبات، وأن المسلمين تربطهم بالأقباط مودة ومحبة هدفها الأول الحفاظ على النسيج الوطني.

وأوضحت اللجنة - في تقرير اليوم - أنها وضعت في المرحلة الابتدائية منهجاً جديداً لمادة التربية الدينية الإسلامية منذ ثلاثة أعوام بهدف التركيز بصورة أساسية على توضيح العلاقة بين المسلمين والأقباط، ومفهوم المواطنة بشكل بسيط وسهل ليعرف الطالب منذ صغره أن الجميع تحت مظلة وسماء الوطن متساوون في الحقوق والواجبات لا فرق بين مسلم أو مسيحي.

وأضاف التقرير أن هذا المنهج يتضمن دروساً حول التسامح تبين قيمة التسامح مع الناس جميعا وأن المسلم الحق يتسامح مع المسلم وغير المسلم موضحا في نفس الوقت فضيلة الصدق والأمانة في التعامل وأن الكذب صفة بغيضة يكرهها الناس، ويؤكد كذلك على المساواة بين الناس في الخلق، والمواطنة.

وقال إن طلاب المرحلة الثانوية يدرسون مقررا كاملا من كتاب "المواطنة وحقوق الإنسان" انطلاقا من إرساء دعائم المواطنة وغرس القيم الدينية التي تحض على التعايش السلمي المشترك، وقبول الآخر، وبهدف الحوار البناء القائم على الاتفاق.

وأوضح أن مناهج المرحلة الجامعية تتناول علاقة المسلمين بالمسيحيين باتساع وتفصيل، وخصصت الكليات التي تدرس العلوم الشرعية والفقهية مثل كلية الدعوة الإسلامية، وكلية أصول الدين، وكلية الشريعة والقانون، مواد ثابتة يدرسها الطلاب خلال دراستهم كاملة.​