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    الأحد.. افتتاح أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط بحضور السيسي

    10:20 م الخميس 03 يناير 2019
    الأحد.. افتتاح أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط بحضور السيسي

    كاتدرائية ميلاد السيد المسيح

    كتب- إسلام ضيف:

    أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، افتتاح أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة، كاتدرائية ميلاد السيد المسيح، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكتدرية بطريرك الكرازة المرقسية مع أعضاء المجمع المقدس في قداس عيد الميلاد الأحد المقبل.

    وقال المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القس بولس حليم، إن الحضور بدعوات خاصة، وأن الدعوات متاحة لكل من يرغب من خلال طلبها من الكنيسة.

    ونشرت الكنيسة الأرثوذكسية - عبر صفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة - مقطع فيديو للرئيس السيسي عندما وعد بإنشاء أكبر كاتدرائية ومسجد في الشرق الأوسط بالعاصمة الجديدة.

    كاتدرائية ميلاد المسيح العاصمة الإدارية

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