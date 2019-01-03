​رئيس حزب الوفد: تواصل المسؤولين مع المواطن يُبطل أي شائعات

كتب- محمد نصار:

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن الحزب أطلق مبادرة "الوفد مع المسئول" لتحقيق التعاون الكامل بين المسئول ورجل الشارع المصري.

وأضاف أبوشقة، خلال ندوة بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، بمقر الحزب، اليوم الخميس، أن غياب التواصل المباشر بين المسئول والمواطن يخلق فجوة في العلاقة بين الطرفين.

وتابع رئيس حزب الوفد: "التواصل مع المواطن يُبطل أي شائعات من شأنها إحداث بلبلة داخل أوساط المجتمع المصري".

وأكد أن عمل وزارة البيئة متشعب ومتصل بعمل الوزارات الأخرى في الجهاز الإداري للدولة وخاصة وزارات الصحة والزراعة والري والتنمية المحلية، مثل مشكلة القمامة.

ودعا أبو شقة، لـ"إزالة التشابك بين الوزارات بما يسهل خدمة المواطنين وليس تعطيل العمل".

