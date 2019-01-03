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    "الوزراء" ينشر طرق التواصل مع وزارة الكهرباء- انفوجراف

    03:29 م الخميس 03 يناير 2019
    "الوزراء" ينشر طرق التواصل مع وزارة الكهرباء- انفوجراف

    رئاسة مجلس الوزراء

    كتب- محمد غايات:

    نشرت الصفحة الرسمية، للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، انفوجراف لطرق تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ للتيسير على المواطنين في تلقي الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات.

    وتناول الانفوجراف تطبيقات التليفون المحمول للتعامل مع شكاوى الكهرباء أو تسجيل قراءة العداد وهي (احسب فاتورتك، وشكاوى الفواتير وخدمات الكهرباء الذكية).

    كما تناول الانفوجراف، إرسال شكوى من فواتير الكهرباء من خلال تطبيقات التليفون المحمول يتبع المشترك الخطوات التالية:

    تحميل التطبيق من Google Play Store أوApp Store تحت اسم شكاوى فواتير الكهرباء.

    اختيار شركة التوزيع المختصة من واقع فاتورة الكهرباء حتى يتسنى الرد على الشكوى بسرعة.

    إدخال رقم الموبايل الذى سيتم التواصل من خلاله مع المواطن.

    يصور المواطن الفاتورة التي يشكو منها من خلال كاميرا الموبايل.

    الضغط على زر "حمل الفاتورة من هنا" لتحميلها على التطبيق.

    يظهر بعد ذلك رسالة للمواطن بأنه تم استلام الشكوى وجارى العمل على حلها.

    وأوضح الانفوجراف، تلقي شكاوى فواتير الكهرباء من خلال رسائل SMS على رقم 91121.

    وأعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، الدكتور أيمن حمزة، تخصيص رقم "واتس اب"، 01270003430؛ لتلقي شكاوي الكهرباء في مصر، ليتم تلقى شكاوى المواطنين، بشركة القناة لتوزيع الكهرباء على تطبيق "واتس آب"، وتقدم شكوى حول فواتير الكهرباء المرتفعة أو فواتير الاستهلاك الخاطئة.

    رقم واتس اب شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء: 01283388888

    رقم واتس اب شركة جنوب القاهرة للتوزيع: 01278117626

    رقم واتس اب شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء: 01097217682

    رقم واتس اب مصر العليا لتوزيع الكهرباء: 01002822513

    رقم واتس اب شركة القناة لتوزيع الكهرباء: 01270003430

    رقم واتس اب شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء: 01207774849

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    مجلس الوزراء وزارة الكهرباء شكاوى الكهرباء

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