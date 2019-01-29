"شعراوي" يبحث "حياة كريمة" واستعدادات أمم أفريقيا مع قيادات "التنمية المحلية"

كتب- محمد نصار:

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع قيادات الوزارة لمتابعة عدة ملفات منها استعدادات المحافظات لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2019 ومساهمات الوزارة في تنفيذ مبادرة (حياة كريمة) والتي أطلقها رئيس الجمهورية ومعدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية بالمحافظات ومسابقة أجمل قرية وأجمل مدينة ومتابعة إجراءات تبسيط الخدمات بالمحافظات والتوسع في مبادرة (مشروعك جنب قريتك) .

وأوضح اللواء شعراوي، في بيان، الثلاثاء، أنه جرى خلال الاجتماع دراسة جميع احتياجات المحافظات من إنارة ورصف وتجميل للبدء الفوري في التنفيذ حتى تظهر المحافظات بشكل حضاري ومشرف يليق باسم مصر، كما بحث الاجتماع المشروعات التي تساهم بها الوزارة لتنفيذ مبادرة (حياة كريمة) والتي تركز على دعم الخدمات في القرى الفقيرة والأكثر احتياجًا خاصة خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب وتنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية.

وشدد اللواء محمود شعراوي، على ضرورة متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وفقًا للبرنامج الزمني لكل منها وتذليل أي عقبات وسلبيات تعوق تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات وضروة التواصل بصورة جيدة بين قطاعات الوزارة بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات والتي تأتي على رأس أولويات عمل الوزارة والمحافظات.

وأكد الوزير ضرورة الاستفادة من فكرة التكتلات الاقتصادية الصغيرة خاصة في تنفيذ المشروعات الاقتصادية في القرى والاستفادة منها في مبادرة (شغلك جنب قريتك) لتوفير فرص عمل للشباب خاصة في القرى الفقيرة والأكثر احتياجًا والاستفادة من الأفكار غير التقليدية مع متابعة العاملين في هذه المشروعات باعتبارهم نواة لرجال الاعمال مشيراً الى ضرورة استفادة ( مشروعك) من كافة الأفكار الجديدة التي تجذب الشباب لعمل مشروعات صغيرة ومتوسطة .

وطالب الوزير خلال الاجتماع بالاستفادة من خبرات حملة الماجستير والدكتوراه العاملين في قطاعات التخطيط بالمحافظات وعمل دورات نظرية لهم بمركز التنمية المحلية بسقارة وتنفيذ دورات عملية لهم من خلال برنامج تنمية صعيد مصر في محافظتى قنا وسوهاج وذلك للاستفادة من أفكارهم المتميزة والغير تقليدية في تحقيق التنمية الشاملة.

وتم خلال الاجتماع استعراض منظومة التخطيط الجديدة التي نفذها برنامج تنمية صعيد مصر في محافظتى قنا وسوهاج من خلال تشكيل لجان تخطيط محلية برئاسة المحافظ وعضوية جميع مديرى الخدمات بالمحافظتين لوضع خطة استثمارية تنموية متكاملة للمشروعات في كل محافظة تلبى احتياجات المواطنين ، كما تم عمل تدريب للمشاركين لعمل جلسات تشاور ومناقشتها مع كافة الأطراف وصياغتها في برامج تنموية متكاملة .

وأوضح الوزير أن برنامج تنمية صعيد مصر أعد دليلاً للخدمات الإدارية المختصة بخدمات المباني في محافظة قنا وذلك بهدف توحيد نظام العمل في كل المراكز وخفض عدد الإجراءات وتفعيل الأطر الزمنية الحاكمة لتقديم خدمة منظومة البناء ويقوم البرنامج بالاعداد لعمل دليل لخدمات البناء في محافظة سوهاج أيضاً وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة لسرعة أداء الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الشفافية الكاملة في منظومة العمل بالجهات الحكومية مؤكداً إشادة البنك الدولى بالدليل والذى سيقلل من زمن استخراج الرخصة بنسبة 30% ويقلل من الفساد بنسبة 70% وقال انه في حالة إثبات الدليل لفاعليته سيتم تعميمه في جميع المحافظات وموضحاً أن الدليل ينقسم الى جزئين الأول خاص بالجهة الإدارية بداية من استخراج بيان صلاحية الموقع وما يتبعه من إجراءات وإنتهاء بتوصيل الخدمات والجزء الثانى للمواطنين ويحدد جميع الإلتزامات والحقوق الخاصة بطلب خدمة المباني .