"البحوث الإسلامية" يناقش قضايا الأسرة بإصدار جديد في معرض الكتاب

القاهرة- أ ش أ:

يقدم مجمع البحوث الإسلامية بجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخمسين كتاب "المسئولية الأسرية بين الواقع والمأمول" ضمن إصداراته من السلسلة العلمية التي تعالج قضايا الأسرة والمجتمع.

يناقش الكتاب قضايا الأسرة باعتبارها المكون الرئيسي للمجتمع وبقدر تماسكها وترابطها يكون المجتمع قويا، خاصة في توقيت تعاني فيه الأسرة بعضا من المشكلات والعقبات نتيجة لغياب دورها الرقابي والتوجيهي، ما أدى إلى وجود العديد من المشكلات المجتمعية.

ويستعرض الكتاب أهمية وجود الأسر في المجتمع الإنساني، مع البحث عن واقع الأسرة المعاصرة، وما يواجهها من مشكلات ومؤثرات داخلية وخارجية تنعكس على تماسكها وترابطها.

ويتناول الكتاب اهتمام الإسلام بحسن تربية الأبناء، ومسئولية الأبوين تجاه أبنائهم، وحسن الرعاية للأولاد من خلال المسئولية التامة في الإنفاق والكفاية، و التربية، والتأديب، والتوجيه، والمراقبة، والتعليم، كما يلقي الضوء على الآثار المترتبة على غياب المسئولية الأسرية مع بيان الحلول المثلى لها مثل انحراف النشء والشباب، والتسرب من التعليم، وضعف الوازع الديني والأخلاقي، وإدمان الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وانتشار ظواهر في غاية الخطورة، كالتدخين، وإدمان المخدرات، والإلحاد، وظاهرة البلطجة والإجرام، وبخاصة في المجتمعات الفقيرة.

ويتطرق الكتاب إلى الحديث عن التدابير التربوية الاحترازية، التي يجب أن تتبعها الأسرة قبل وقوع أبنائها في مثل هذه الانحرافات، والجهود التي يجب أن تبذلها الأسرة في التربية الوقائية مثل القدوة الحسنة من الآباء، وتقوية الوازع الديني لدى الأبناء، وحث الأبناء على استثمار أوقاتهم فيما يفيد وينفع، وحثهم على الرفقة الصالحة، وحث الآباء على الرقابة الواعية تجاه أبنائهم.​