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    بدء محادثات قمة بين الرئيس السيسي ونظيره السوداني

    01:17 م الأحد 27 يناير 2019
    بدء محادثات قمة بين الرئيس السيسي ونظيره السوداني

    الرئيس السيسي ونظيره السوداني

    القاهرة- أ ش أ:

    عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بقصر الاتحادية، جلسة مباحثات مع الرئيس السوداني عمر البشير، الذي يقوم بزيارة لمصر تستغرق يوما واحدا.

    وتأتي المباحثات في إطار حرص الزعيمين علي تعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، واستكمالا لمسيرة التعاون بين مصر والسودان بناء علي نتائج الدورة الثانية للجنة العليا المصرية - السودانية المشتركة، والتي عقدت في أكتوبر الماضي بالخرطوم، فضلا عن التشاور المتبادل بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

    ومن المقرر أن يعقد الرئيسان السيسي والبشير مؤتمرا صحفيا مشتركا بقصر الاتحادية في ختام المباحثات بينهما.​

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    السيسي قصر الاتحادية عمر البشير السودان

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