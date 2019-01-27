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    الأرصاد: أمطار على بعض المناطق غدًا..والصغرى بالقاهرة 10

    01:23 م الأحد 27 يناير 2019
    الأرصاد: أمطار على بعض المناطق غدًا..والصغرى بالقاهرة 10

    أرشيفية

    القاهرة - (أ ش أ)

    يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية معتدل على باقي الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلًا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

    كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا ومناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد وجنوب سيناء والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية وعلى البحر الأحمر؛ ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

    وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

    وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

    الصغرى العظمى

    القاهرة 10 18

    شبين الكوم 10 18

    طنطا 09 18

    دمنهور 09 17

    الإسكندرية 08 17

    بلطيم 08 18

    مطروح 07 17

    السلوم 07 17

    سيوة 07 17

    بورسعيد 09 19

    دمياط 09 18

    الزقازيق 08 18

    الإسماعيلية 08 19

    السويس 09 18

    العريش 09 19

    رفح 08 18

    رأس سدر 10 20

    نخل 03 16

    نويبع 15 18

    طابا 12 16

    كاترين 04 11

    الطور 14 17

    شرم الشيخ 17 20

    الغردقة 16 21

    مرسى علم 17 21

    الفيوم 07 18

    بني سويف 07 18

    المنيا 07 18

    أسيوط 08 18

    سوهاج 08 19

    قنا 09 19

    الأقصر 13 19

    أسوان 13 20

    أبوسمبل 15 19

    الوادي الجديد 12 20

    شلاتين 15 25

    أبو رماد 16 24

    راس حدربة 18 23

    حلايب 17 24

     

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    الأرصاد الطقس درجات الحرارة سقوط أمطار

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