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في اجتماع مغلق.. "قوى النواب" تناقش الآثار السلبية للخدمة المدنية

11:49 ص الأحد 27 يناير 2019
في اجتماع مغلق.. "قوى النواب" تناقش الآثار السلبية للخدمة المدنية

مجلس النواب

كتبت- ميرا إبراهيم:

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغى، لمناقشة طلبى الإحاطة المقدمين من النائب محمود عزت أبوعزوز، بشأن حملة الماجستير غير المعينين بالرغم من ثبوت حقهم في التعيين في الجهاز الإداري للدولة، والآثار السلبية الناتجة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية.
كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب سلامة الرقيعي، بشأن عدم استكمال إجراء التسويات للحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة لبعض العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وينعقد الاجتماع بحضور الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلين عن وزارات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمالية والقوي العاملة.​

 

مجلس النواب الخدمة المدنية جبالي المراغى قانون الخدمة المدنية

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