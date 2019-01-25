مطار سفنكس يستقبل أولى رحلات "مصر للطيران" من أسوان- صور

كتب - طه عبيد:

استقبل مطار سفنكس الدولي، أولى رحلات شركة مصر للطيران إكسبريس، قادمة من مطار أسوان في أول تجربة رسمية لتشغيل المطار.

وكانت الطائرة قد أقلعت في التاسعة، اليوم الجمعة، من مطار سفنكس وعلي متنها 70 راكبًا متجهة لأسوان.

ويتفقد الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، غدًا السبت، المطار الجديد لمتابعة إنهاء إجراءات سفر ووصول الركاب، ثم يتوجه إلى مطار شرم الشيخ الدولي لمتابعة آخر استعدادات المطار لاستقبال السياح.