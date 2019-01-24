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    عبد المنعم سعيد: "مشيت من الباجور للقاهرة رفضًا لتنحي عبد الناصر"

    06:02 م الخميس 24 يناير 2019
    عبد المنعم سعيد: "مشيت من الباجور للقاهرة رفضًا لتنحي عبد الناصر"

    الدكتور عبدالمنعم سعيد

    كتب- أسامة عبد الكريم:

    قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، إنه سار على الأقدام من الباجور بمحافظة المنوفية إلى القاهرة، بعد قرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بالتنحي عن الحكم.

    وأضاف سعيد، خلال ندوة حول كتاب "شاهد على العصر" للكاتب صلاح منتصر، الخميس: "جميع الزعماء اللي عملوا تغييرات في المنطقة أو الدولة في جميع دول العالم، تقام لهم ذكرى وفاعليات".

    وأكد رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، أن عبد الناصر كان له تأثيره سواء سلبًا أو إيجابًا، واصفًا صلاح منتصر بأنه "من أنقى الكتاب" صدقًا مع نفسه ومع القارئ.

    يشار إلى أن الندوة يديرها: علاء عبد الهادي، رئيس تحرير كتاب اليوم، ومحمد سلماوي، والكاتب الصحفي، عبد المنعم سعيد.

    عبدالمنعم سعيد معرض الكتاب ندوة ثقافية المنوفية القاهرة جمال عبد الناصر

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