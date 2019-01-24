الأوقاف تطلق مبادرة "تعالوا نجرب"

كتب - محمود مصطفى :

أطلقت وزارة الأوقاف مبادرة "تعالوا نجرب" والتي تهدف إلى التركيز على قضية سلوكية أو أخلاقية أو مجتمعية أسبوعيا مع تسليط الضوء عليها بقوة وتكثيف الحديث عنها دعويا وثقافيا وإعلاميا، والانتقال بها من حيز الكلام إلى حيز العمل والتطبيق.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها اليوم، أنها ستدير حوارا مجتمعيًّا وبخاصة مع الشباب والمفكرين والإعلاميين حول أهم القضايا التي تشكل أولوية مجتمعية لتناولها وتسليط الضوء عليها دعويا.

ولفتت إلى أن محور الحديث من الجمعة 25 يناير وحتى الخميس 31/1/2019م عن قضية الوفاء للشهداء ، بحيث يتم تكثيف الفعاليات الدعوية والثقافية حول هذا الموضوع ليكون قضية الأسبوع الدعوية والفكرية .

وقررت أن تكون خطبة الجمعة 1فبراير 2019م بإذن الله تعالى عن احترام النظام العام، سواء في المرور واحترام قواعده وعدم كسر إشاراته واحترام تعليمات، أم الالتزام بقواعد العمل في محطات المترو أو السكة الحديد، وعدم التهرب من مستحقات المال العام والحق العام، أم في عدم اعتداء الإنسان على حقوق الآخرين المادية أو المعنوية ولو بتجاوز دوره في الانتظار أو الصف، أم في الالتزام بكل ما تقرره قوانين الدولة، وكل ما شأنه أن يرسخ أسس النظام العام ويجعل من مجتمعنا مجتمعًا منظما منضبطًا في كل شيء واعتبار هذه القضية قضية الأسبوع الثاني في المبادرة التي تبدأ من الجمعة 1/2/2019م حتى الخميس 7/2/2019م .