مركز حكومي يطلق مبادرة لإنشاء أكبر قاعدة بيانات لخبراء المناخ في مصر

القاهرة - أ ش أ:

أطلق مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة التابع لمركز البحوث الزراعية، مبادرة لإنشاء أكبر قاعدة بيانات للمتخصصين والخبراء في مجال التغيرات المناخية في مصر، تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عز الدين أبو ستيت، ورئيس مركز البحوث الزراعية الدكتور محمد سليمان.

وذكر المركز - في بيان اليوم الخميس - أن ذلك يأتي استكمالاً لدور المركز في تجميع الكوادر المتخصصة في مجال التغيرات المناخية لإعداد الدراسات الشاملة والدقيقة لدراسة التأثيرات الناتجة عن التغيرات المناخية وكيفية مواجهتها في القطاع الزراعي ومجالاته المختلفة.

وأوضح البيان أن قاعدة البيانات المزمع إنشاؤها من شأنها المساهمة في سرعة الوصول للبيانات واسترجاعها عند الحاجة إليها والحصول على المعلومة أو البيانات من جهة موثوقة، فضلاً عن سهولة المشاركة للبيانات الرقمية مقارنة بالبيانات الورقية، بالإضافة إلى القدرة على حفظ نسخ احتياطية للبيانات وضمان عدم فقدانها مع تمكين الهيئات والمؤسسات والباحثين والخبراء من التقارير في شتى الدراسات لمعرفة الجوانب التي يجب التركيز عليها والأخرى التي يجب الانتباه إليها.

وأشار إلى أن قاعدة البيانات ستضم العاملين في مجال التغيرات المناخية والحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه في نفس المجال، فضلا عن الحاصلين على دورات تدريبية في مجال التغيرات المناخية، وكذلك الباحثين الناشرين للأبحاث في مجال التغيرات المناخية.

وأطلق المركز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، نموذجاً إلكترونياً مختصراً https://bit.ly/2DsKQOO، يتمكن من خلاله المنطبق عليهم الشروط التسجيل ضمن قاعدة البيانات حتى تتم مراجعتها.