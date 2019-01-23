وزيرة الثقافة: الإقبال الجماهيري على معرض الكتاب "كرنفال مُفرح"

كتب - محمد عاطف:

أشادت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، بالإقبال الجماهيري على معرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدة أن هذا الإقبال الكثيف هو أكبر رد عملي على الانتقادات التي تم توجيهها للوزارة بشأن نقله إلى أرض المعارض الجديدة بالتجمع الخامس.

وقالت "عبدالدايم" في تصريحات لمصراوي، الأربعاء: لقد بذلت الكثير من الجهات والمؤسسات جهودًا خارقة لإنجاح المعرض وعلى رأسها القوات المسلحة التي دفعت بأتوبيسات مجانية لنقل المواطنين من المعرض القديم إلى المعرض الجديد بالمجان، وكذلك جهود محافظة القاهرة وهيئة النقل العام وغيرها من الجهات.

وأضافت: سعيدة بهذا الكرنفال الذي أثبت أننا كنا على صواب عندما قررنا أن نقيم المعرض في التجمع الخامس بمركز مصر للمعارض الدولية، كما أحيي دور الإعلام الذي قام بدور مهم في إلقاء الضوء على المقر الجديد وحل أزمة المواصلات.

وانطلقت الدورة الذهبية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تحت رعاية الرئيس، حيث يقام المعرض لأول مرة في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، احتفالًا بمرور خمسين عاما على انطلاقه للمرة الأولى سنة 1969.

وتستمر هذه الدورة المميزة حتى الخامس من فبراير المقبل، وتحل جامعة الدول العربية كضيف شرف للمعرض وهو يحتفل بيوبيله الذهبي، ولذلك يتخذ من شخصيتي المفكر الراحل ثروث عكاشة والأكاديمية البارزة الدكتورة سهير القلماوي، علامتي دورته الاحتفالية باعتبارهما مؤسسين لهذا الكيان الثقافي الكبير.

ويشارك في هذه الدورة 748 ناشرا عبر أجنحتهم التي يعرضون فيها إصداراتهم إلى جانب إصدارات 525 ناشرا آخرين يشاركون عبر التوكيلات، وبذلك يصبح إجمالي عدد الناشرين المشاركين بأنفسهم والعارضين لغيرهم 1273 ناشرا، إضافة إلى ستة من مزاولي مهنة بيع الكتب بسور الأزبكية وتشارك نحو 35 دولة في دورة العيد الذهبي، بالإضافة إلى ثلاث دول تشارك في المعرض للمرة الأولى وهى كينيا وغانا ونيجيريا.